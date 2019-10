Eesti moemärk August lööb laineid nii Pariisis, Milanos kui Tallinnas

Augusti sügis-talvine kollektsioon läheneb klassikalistele meeste garderoobist ülevõetud lõigetele läbi sportliku prisma, samal ajal jätkates Augustile omaste orgaaniliste materjalide kasutust. Uue kollektsiooni rõhk on sportlikel lõigetel, mis on inspireeritud urbanistlikkust arhitektuurist ning moderntantsust.

Uutest materjalidest on lisandunud valikusse eksklusiivne ning hooajale omane mohäärvill ning tekstuuri lisavad ka erineva paksusega tepitud kangad. Kõik tooted on disainitud ja toodetud Eestis.

August on 2014. aastal loodud rõivabränd, milles ühinevad looduslikud kangad ning innovatiivne rõivadisain ning mis on pälvinud tunnustust nii kodumaiste tarbijate kui ka Eesti Moedisaini Liidu poolt. Augusti loojaks on eestlannast rõivadisainer Äli Kargoja, kes omandas moedisaini alase hariduse Pariisis Studio Berçot moekoolis. Pärast kogemust Nicolas Andreas Taralise (Pariis) ning Maison Martin Margiela (New York) ateljeedes naasis Äli 2014. aasta märtsis kodumaale, et viia ellu oma visioon rõivadisainist.