«Pilvede all» täna: kes keda ära kasutab?

Siiri on küll naine, kes on armastuse nimel kõigeks valmis, kuid kui ta taipab, et teda on alatult ära kasutatud, on tagajärjed hullemad, kui keegi oskaks arvata. Vähemalt Urmase jaoks küll! Samal ajal on Albertil hing raske Kertu pärast, sest tänu soojadele suhetele Valteriga näib Albertile, et tema isalikke nõuandeid enam ei vajata. Kuna Kertu ja Valter on Haapsallu tulemas, siis on Albert suures ärevuses ega tea, mida Valteriga kohtumiselt oodata. Närvis on ka Eva, kes mingil juhul ei soovi, et Kertu oma ema juurde tuleks ning Sirjet mõjutada püüaks.