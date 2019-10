Kuidas reageerida, kui sinu eks ootamatult jälle ühendust võtab

Vastus sõltub alati konkreetsest olukorrast, sealhulgas kui ammu aega tagasi lahku läksite või mis põhjusel. Igal juhul püüa säilitada kaine meel ning tasakaalukalt vastata.

«Sõnum eksilt, kelle vastu sul veel tunded on, võib panna sind üle mõtlema ning igasuguseid olematuid tähendusi otsima,» selgitab psühholoog Joy Harden Bradford. Enne vastamist mõtle järele, mida sa ise oma eksist tahad. Tõenäoliselt on selleks üks järgnevatest.

Tahad temaga jälle koos olla

Ilmselt läksite sõbralikult lahku. Leidsite, et sobite paremini sõpradeks või nõustusite, et teie suhtel pole tulevikku. Nüüd aga on eks taas pildis ja sina hakkad mõtlema, et võisite lahkuminekuga vea teha. Seega selgita esmalt välja, kas sinu eks on samal lainel. Kui ta kirjutab sulle, et igatseb sind ja tahab sinuga koos aega veeta või lausa taas suhtes olla, siis ilmselgelt tahab temagi sinuga jälle koos olla. Kui ta aga saadab sulle sõnumeid ainult hilisõhtutel kella 22 ja 1 vahel, siis ei otsi ta midagi tõsist.

Tahad temaga ainult sõbrad olla

Kui eksilt sõnumit saades tunned kõigepealt nostalgiat rohkem kui igatsust, tunned tõenäoliselt puudust temast kui sõbrast, mitte partnerist. Eksiga sõbrustamine võib olla keeruline, kuid mitte võimatu. Isegi kui eksi sõnumid reedavad, et tema soovib sõprusest enamat, ei ole sina ilmselgelt kohustatud samaga vastama. Lähtu enda soovidest ja vasta sellisel viisil, mis sinu soovid selgelt edastab. Kui tahad aga kindlasti sõprust säilitada, siis vastagi eksile sõbralikult, räägi näiteks mingisugusest naljakast vahejuhtumist või lemmikseriaalist. Tee talle selgeks, et igatsed teievahelist sõprust, kuid ei soovi midagi romantilist taga ajada.

Sa ei taha temaga üldse mingit tegemist teha

Lahkuminekud teevad haiget ning kui teie suhe lõppes kurvalt või vihaselt, ei ole sõnum eksilt miski, mida sa just ootaksid. Kõige parem on vastata lühidalt ja konkreetselt, et sa ei soovi suhelda. Suhteeksperdid soovitavad jääda rahulikuks ja tasakaalukaks ehk panna vastu kiusatusele öelda oma eksile ausalt kõike, mida sa temast arvad. Saad öelda näiteks, et sa ei arva, et oleks hea mõte jälle suhtlema hakata. See annab sinu soovi neutraalselt edasi, ilma igasuguse kibestumuse või vihata.

Muidugi on olemas ka see variant, et sa ei vasta eksile üldse. Ja polegi kohustuslik.