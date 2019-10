Uuring: kas naised ikka on nii head rööprähklejad?

Tõde kõlab nii: multitaskingu-müüt on meestemaailma hiiglaslik salasepitsus. Umbes sama salajane kui Püha Graali asukoht. Kõik on vaid meeste väljamõeldis, et saaks ise asju üksteise järel teha, sel ajal kui naised üritavad kõigega korraga hakkama saada. Kuna me saame ju, kirjutab Barbara. Vähemalt nii ütlevad mehed. Aga sorry, poisid, nüüd aitab! Fakt on see: ühtegi gruppi ei ohusta läbipõlemine rohkem kui töötavaid emasid. Pole vist kuigi imekspandav.