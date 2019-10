Kõige hullem vale, mida oma partnerile öelda

Valetamise motiiv sõltub pettuse eesmärgist. Kui sinu eesmärk on kaitsta iseennast, kahjustab sinu vale tõenäoliselt teise inimese huve. Hoopis teine asi on, kui sa püüad valetamisega säästa teist inimest haiget saamast. Sellised valesid nimetatakse prosotsiaalseteks valedeks ja nende õige kasutamine on tegelikult märk sellest, et oled empaatiavõimeline ning suudad käituda teiste suhtes kaastundlikult. Kui sinu vale eesmärk on teist kaitsta, õigustab motiiv tegu. Kui sa aga valetad, et iseennast säästa, ei räägi see just sinu kasuks.

Romantiliste suhete alguses võime väikeseid valgeid valesid kasutada tihti, et rahu majas hoida. Võib-olla puhume oma huvi partneri hobide vastu suuremaks, kui see tegelikult on. Samamoodi teeskleme, et oleme huvitatud just partnerile meeldivast filmižanrist, muusikast või toidust. Ka sellised valed on prosotsiaalsed ning nende eesmärk on tugevdada oma sidet teise inimesega. On loogiline, et tahame olla meele järele inimesele, kes meile väga meeldib.

Kui valetame oma sissetuleku, ametikoha või sporditulemuste kohta, liigume lähemale sellele valetamise piirile, mille ületamine on juba ohtlik. Meie eesmärk on jätkuvalt tugevdada sidet enda ja partneri vahel, aga nüüd hakkame rääkima ennast tähtsamaks kui tegelikult oleme, mis tähendab, et meie valed lähtuvad isekusest. Kui niisugused valed välja tulevad, võivad need suhtele saatuslikuks saada sõltumata sellest, kui tõsine suhe juba on. Ainult sinu huve teenivaid valesid on võimatu teiste silmis õigustada. Kui oled millegi olulise kohta valetanud, paneb see teisi mõtlema, mille kohta sa veel valetanud oled. Usaldust ei ole kerge luua, kuid veelgi raskem on seda tagasi võita, kui oled seda juba reetnud.

Romantiliste suhete juurde käib palju valgeid valesid, näiteks «ma helistan sulle kindlasti» juba kohtingutel käies. Mõnikord tunneme, et ka pärast kehva kohtingut peame seda ütlema, kuigi oleme juba otsustanud, et ei kavatsegi seda teha. Ei ole aga mõtet selle valega üldse vaeva nähagi. Sa arvad küll, et säästad teise inimese tundeid, aga tegelikult üritad lihtsalt iseennast heas valguses näidata ega mõtle, millise jälje sinu väike vale teise inimese hinge jätab.

Kõige hullem vale aga, mida oma kallimale öelda võime, on «ma armastan sind». Muidugi on see miski, mida oma kallimale öelda tuleks, kuid rangelt ainult siis, kui see päriselt tõele vastab. Kui ütled need sõnad niisama, oled suhte sisuliselt ära rikkunud.

Need kolm lihtsat sõna tähistavad paljude inimeste jaoks romantilise suhte ülimat eesmärki. Need kannavad suuremat tähendust kui miski muu. Nende sõnade tagantjärgi õõnestamine aga teeb sinu partnerile rohkem haiget ja tekitab enam emotsionaalset stressi kui nende sõnade mittelausumine.

Sellest pole midagi, kui sinu partner avaldab sulle armastust, kuid sa ise tunned, et pole veel oma tunnetega nii kaugel. Sellisel juhul on sul mitu võimalust, kuidas reageerida.

Kui sinu tunded on tugevad ja sa tahad suhtes olla, siis ütle oma partnerile, kui väga sa temast hoolid. Räägi talle, mil moel teie suhe sind õnnelikuks teeb ja mida sa kõige rohkem selle juures naudid.

Kui sa tead aga, et sinu jaoks ei ole sel suhtel tulevikku, siis tasub oma partneriga aus olla. See on isegi vajalik, sest su partner näeb teil ühist tulevikku. Seega tuleks otsekoheselt, kuid siiski hoolival viisil rääkida ausalt oma mõtetest ja tunnetest.