3 varajast märki, et te pole kokku loodud

Oluline on tabada see ära enne, kui suhe tõsisemaks jõuab muutuda. Muidugi pole kerge tunnistada, et keegi tore ja huvitav ei sobigi sulle pikaajaliseks kaaslaseks, sest kui see mõte on juba sinu peas ja südames pesa teinud, ei aja seda nii kergesti välja. Tunded võivad ju vastastikused olla ning koos on mõnus aega veeta, kuid sellest alati ei piisa. Kohtinguekspert Clara Artschwager toob välja kolm juba suhte alguses väljenduvat märki, mis ütlevad sulle, et sina ja su kaaslane ei sobi pikemas perspektiivis kokku.