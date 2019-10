Victoria Beckham avaldas, mis on tema ja Davidi 20aastase abielu saladus

Teisipäeval käis Victoria külas Ameerika telesaates «Today», kus ta rääkis nii oma uuest ilukollektsioonist kui ka oma perekonnast.

Intervjuu käigus küsiti endiselt Spice Girlsi liikmelt ka, mis on see salavõti, mis on tema abielu nii kaua koos hoidnud.

«Meie prioriteediks on lapsed,» ütles Victoria. «Kõik, mis me teeme, keerleb meie laste ümber.» Victorial ja Beckhamil on neli last: Brooklyn, Romeo, Cruz ja Harper. «Me mõlemad teeme väga palju tööd. Me armastame oma tööd.»

Naine lisas et nad toetavad abikaasadena teineteist ning nad mõlemad usuvad, et neil on üksteisega väga vedanud. Ka tunnistas ta, et tegemist oli armastusega esimesest silmapilgust.