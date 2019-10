Kui ohtlik on Gwyneth Paltrow uus dieedisoovitus?

Gwyneth Paltrow on ärimaailmas vana kala. Näitlemisele lisaks pöörab Paltrow oma veebilehel Goop väga suurt rõhku spordile ja toitumisele. Tema nõuanded pakuvad aga sageli kõneainet just negatiivses plaanis. Häirekella löövad eelkõige meedikud, kes väidavad, et paljud soovitused sellel leheküljel ei olevat ei tervislikud ega vahendavat õiget arusaama toitumisest.

Toitumisnõu: võimalikult kõhn

Ühes artiklis, mis paljastas dieediga seotud müüte, annab Paltrow sõna dr Traci Mannile Minnesota ülikoolist, kes muuhulgas avaldas ka toitumisalase raamatu «Secrets From The Eating Lab». Kuna professori seisukoht dieediga seotud müütidest ilmus Paltrow veebilehel ja näitlejanna vastutab omalt poolt sisu eest, sai Paltrow taas kord kõva kriitika osaliseks.

Dr Mann kirjutab nimelt, et peaks proovima võimalikult kõhn olla — ja sellest on kriitikud kinni haaranud. Dieedid psühholoogiadoktori sõnul ei toimi ja ta pakub oma raamatus 12 eneseregulatsiooni strateegiat. Lisaks sellele, et kehakaal peaks olema võimalikult väike, täiendab ta, et sellega ei kaasne terviseprobleemid ega pea ka ühtki kiirdieeti pidama. Antud kehakaaluga tuleb arsti sõnul meie keha kõige paremini toime, meil endal on sellega kõige kergem olla ja me elame kõige tervislikumalt.

Meedikud, näiteks dr Giles Yeo Cambridge'i ülikoolist ei ole dr Manni lähenemisega sugugi nõus. Teadlane Yeo ütles Daily Mailile, et soovitus olla võimalikult kõhn on täiesti vastutustundetu. Eelkõige neile inimestele mõeldes, kellel on toitumishäired või kes sellele kalduvad, sest sellisel juhul tahetakse veel rohkem kaalu kaotada.