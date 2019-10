40ndates naised jagavad, mida oleksid tahtnud juba 20ndates teada

1. Kui keegi ütleb, et sina pead vaikselt istuma ja oma head võimalust ootama, siis ta ilmselt valetab sulle. Sa pead ise julgelt härjal sarvist haarama, sest inimesed, kes sind tagasi hoiavad, loodavad ise sinu arvelt edasi jõuda.

5. Ära karda õnne otsida, naudi reisimist, ära raiska oma aega meeste peale, kes sinust välja ei tee ning ära kunagi karda midagi küsida, sest kõige halvem, mis sa kuulda võid, on eitav vastus.

6. «Ära võitle millegi nimel, mis sind väärt pole. Olgu selleks armastus või töö – kui sina tahad seda rohkem kui nemad sind, ei ole sel mõtet. Mine sinna, kus sind tahetakse ja ole nendega, kes sind hindavad ja ära kunagi oota kellegi luba, et teha asju, mida tahad teha. Pea oma väärtust meeles!

8. Pane enda jaoks täpselt paika, mida tähendab sulle edu ja mis on need asjad, millest sina hoolid. Ära lase teiste väärtushinnangutel varjutada enda omi. Sina oled iseenda ekspert.