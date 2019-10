SÕBRANNA PROOVISÕIT. Kas kiire ja kallis sportauto teeb õnnelikuks?

Mind on alati paelunud küsimus: kas kallis auto teeb õnnelikuks? Mul on senini olnud autod, mille vanus ületab kümmet aastat ning kuigi nendega pole ma kunagi käinud hoolduses (vaid olen käinud remondis), siis on nad mind õnnelikuks teinud küll. Vähemalt aegadel, mil nad pole parasjagu katki olnud - sest auto on eelkõige minu jaoks ikkagi tarbeese.

Seetõttu oli Renault Megane'i sportversiooni proovimine mõnevõrra elevusttekitav. Nii palju kellasid ja vilesid! Nii kõva kiirendus, et tunne on, nagu istuks õhku tõusvas lennukis. Seksikas interjöör, superilus välimus, targad lisad... Kuid selle iluga kaasnes ka suur hirm, et Tallinna teed lõhuvad lihtsalt sõidunaudinguks loodud auto ära. Ka oli õige pea mul üsna selge, et hirm liikluses kõksatud saada on kalli autoga mitmekordne - asi, mille pärast pole ma elus pidanud kunagi muretsema.

Milliseid emotsioone tekitab aga sportautoga sõitmine, mida peaks üks naine vaatama, kui hakkab autot valima - seda vaata lähemalt juba videost!

Ahjaa, kas kallis sportauto siis teeb õnnelikuks? Vastus on, et tõenäoliselt teeb küll - kui sul on piisavalt raha ja vahendeid, et selle janust kurku kütusega täita ning seda laitmatus korras hoida. Aga kui sul juba need vahendid on olemas, siis ilmselt ei pea sa ka muretsema eriti pere toidueelarve pärast, nii et kuivõrd nende kahe asja vahel on põhjuslik seos - see jäägu juba igaühe enda otsustada.