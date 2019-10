Veame kihla: niimoodi pole keegi sulle lapseootuse uudist serveerinud

Naine tegi oma loomingust muidugi pilti ning jagas seda Snapchatis, kus seda märkas üks ameeriklanna, kes postitas selle omakorda Facebooki gruppi Well That's Certainly A Cake Wreck, kus naerdakse ebaõnnestunud tortide üle. Kuna grupi reeglid näevad ette humoorika käki autori anonüümsuse säilitamist, et vältida isiklikke rünnakuid, ei ole teada, kes see õnnetu naine täpselt on, kes grupile silma jäi.