Uuring: sellel aastaajal saad teada, kas su suhe peab ajaproovile vastu

Sügis on üleminekuaeg, kui me muutume järjest kodukesksemaks ja oleme mõnuga isikliku nelja seina vahel. Väljaande Journal of Consumer Research uuring kinnitab, et niipea kui ilm muutub jahedamaks, hakkame otsima «psühholoogilist» soojust. Me tahame jälle oma armsamaga kallistada, koos istuda ja juttu ajada.