Eesti uued suunamudijad ei kohku ning panevad end intriigikatlas proovile

Suur osa osalejaist, kes reageeris avalikule üleskutsele läbis castingu. Samal ajal hullas castingumänedžer Hendrik aktiivselt sotsiaalmeedias, et sealt leida põnevaid tüüpe. Osalejatel pidi olema vähemalt 500-1000 jälgijat Instagramis ehkki mõnel on neid koguni 10 000!

Enne võtteperioodi algust kutsuti vestlusele kümneid huvilisi, kellest koorekihti näeb avaepisoodis.

Võistlejatele juhatavad läbi keeruliste väljakutsete rägastiku teed kodumaised (interneti)kuulsused nagu Juhani Särglep, Victoria Villig ja Hanna Martinson.

Neist rahvusvaheliselt tuntuim on Juhani Särglep, kes elab suure osa aastast Balil ja elab oma elukaaslase Katri Katsiga instapiltidest mõnusalt ära. Juhani on sage külaline ka Eesti jutusaadetes – kui öeldakse «suunamudija», hüppabki esimesena pähe sageli just tema nimi.

Victoria Villig noorematele televaatajatele tutvustamist ei vaja. Tegemist on tõelise kodumaise Youtube'i-staariga, kes on oma kooliteemaliste sketšidega rohkesti tuntust kogunud. Tänaseks on Victorial gümnaasium lõpetatud ning ta on otsustanud ülikooli mitte minna ja pühenduda suunamudimisele täiskohaga. Lisaks oma kanalitele teenib ta raha koolitajana.

Hanna Martinson teab, kuidas televisioonis esineda. Hanna töötab igapäevaselt reklaaminduses. Kuidas turundusmaailma loogika toimib, on talle igati selge. Noor naine on väga populaarne ka Instagramis.

Saatejuht Kaisa Selde rolliks on olla ühendav lüli karismaatiliste osalejate ja mentorite vahel. Tiimijuhid jälgivad võistlejaid iga ülesande sooritamisel ning jagavad nendega enda kogemuste pagasit.

Et aga unarusse ei jääks klassikalised modelli- ja pildistamisoskused, harivad ja hindavad staarihakatisi oma ala tunnustatuimad profid moefotograaf Toomas Volkmann, näitleja Kristjan Lüüs, fotograaf Egert Kamenik, ekspert Sass Henno, küpsetuskuninganna Sandra Daškova ja koolitaja Peep Vain.

Saates võisteldakse rivaalitsevate tiimidena, aga omavahel on konkurendid ka kõik tiimiliikmed, seega on tegu tõelise strateegiamänguga – kiiresti tuleb otsustada, kelle huvid on hetkel tähtsamad, tiimi edu või võistleja isiklik ambitsioon? Kes suudab paratamatult pulbitsema hakkavas intriigikatlas selget pead hoida? Peale nutikuse pannakse proovile ka lojaalsus ja sõbrasuhted. Pidevalt langeb mõni nõrgim lüli saatest välja, kuni sõelale jääb üksainus – tõeliselt andekas ja mõjuvõimas uus suunamudija, kel on põhjust loota tulusaid koostöid parimate brändidega.

Võistlusülesannetes tuleb rahuldada endale uusi sotsiaalmeedianägusid otsivate Eesti tippettevõtete kõrgeid nõudmisi ning suur osakaal on Instagramil, Youtube'il ning teistelgi platvormidel.

Huvitav on kindlasti fakt, et saates on saanud paljud osalejad endale töö ettevõtete juures, kelle ülesandeid on nad hakanud lahendama. Kindlasti saab kogu saatesarja jooksul ka televaataja praktilisi teadmisi, kuidas ise paremini selles maailmas end nähtavaks muuta või üldse sõrm valgeks saada.