5 müüti õnnelikest paaridest, mis ei vasta tõele

Psühholoog Jill P. Weber toob välja viis müüti õnnelike paaride kohta, mida me ikka uskuma kipuma, kuid mis on tõest üsna kaugel.

Müüt: Õnnelikud paarid tahavad kogu aeg seksida.

Tegelikkus: Nad ei taha kogu aeg seksida, küll aga leiavad selleks alati aega.

Karm tõsiasi romantilistes suhetes on see, et ka kõige kirglikumad tunded vaibuvad aja jooksul. Mingil hetkel ei paista su partner enam nii põneva ja uuena, mis tähendab, et sa ei pruugi tunda iha nii tihti kui alguses. See aga ei tähenda, et seks suhtest ära peab kaduma. Edukad paarid näevad seksi nimel vaeva ka siis, kui esialgne iha vaibunud on. Seks tugevdab paari omavahelist tõmmet, kuid eduka suhte nimel on kvaliteet kvantiteedist olulisem. Selleks säilitatakse stabiilset seksuaalelu, milles kesksel kohal on kvaliteet ja klapp, mitte sagedus.

Müüt: Õnnelikud paarid ei tülitse.

Tegelikkus: Tülitsevad küll, aga alati andestavad.

Oled kuulnud küll rahvatarkust, et vihasena magama ei minda. Samuti oled kuulnud mõnda paari kelkimas, et nemad küll kunagi ei tülitse. Tülid ja konfliktid on aga normaalne osa lähisuhetest. Kui teil seda tõesti ette ei tule, siis on oht, et te pole enam indiviidid, vaid suhe on teie mõlema mina-tunnetuse klaustrofoobsel viisil maha matnud. Ka õnnelikus suhtes olevad inimesed tülitsevad, kuid nemad on õppinud oma konflikte edukalt lahendama. Mis kõige tähtsam - nad oskavad üksteist lohutada ja toetada.

Müüt: Õnnelikud paarid räägivad üksteisele kõigest ja naudivad samu tegevusi.

Tegelikkus: Õnnelikus suhtes olevatel inimestel on elu ka väljaspool suhet.

Pole suuremat müüti sellest, et õnnelikus suhtes jagatakse üksteisega oma elu iga viimast kui detaili ning kõiki tegevusi tehakse otsekui kokkukleebitult. Tegelikult võib pidev kõige jagamine paradoksaalsel kombel lähedust hoopis kahandada, sest sa hakkad end tundma oma partneri terapeudi, mitte kallimana. Kui te kõike pidevalt koos teete, tunned end partneri käepikendusena, mitte individuaalse isikuna. Edukad paarid ei pruugi huvituda samadest asjadest ega nautida ühesuguseid tegevusi, aga nad toetavad üksteist ning proovivad uusi asju koos.

Müüt: Õnneliku suhte armastus on tingimustevaba.

Tegelikkus: Pinge ja väljakutsed on alati olemas.

Õnnelikud paarid ei ole harjumuste ohvrid. Nad ei korruta automaatkäigul, et armastavad üksteise juures kõike. Partneri aktsepteerimine sellisena nagu ta on toob kaasa teatava pingeseisundi, kuid edukad paarid lubavad üksteisel kasvada ja muutuda. Ilma selleta ei toimu ka elus edasiminekut. See tähendab küll, et alati ei ole võimalik tingimustevabalt kallimat armastada, kuid leppimine erinevusega, kes sinu kallim parasjagu on ning kelleks ta edaspidi saab, on suhte perspektiivis elulise tähtsusega.

Müüt: Õnnelikud paarid on emotsionaalselt täiesti terved.

Tegelikkus: Kõigil on omad probleemid.