Maitsemeeled valmis: tehisintellekt pruulis valmis viski

«Me soovime, et tehisintellekt teeks retsepte, mis maitseksid piisavalt hästi, et võita auhindu… tahame avastada selliseid retsepte, mille peale poleks inimene eales tulnud,» lausus Mackmyra viskimeister Angela D«Orazio. Ta lisab: «See mudel on oma olemuselt palju keerulisem kui näiteks õlle loomiseks valmistatud mudelid, sest erinevate võimalike kombinatsioonide arv on palju suurem ning viski retsepti loomine on pigem kunst kui inseneriteadus.»

Lisaks kiirusele on tehisintellekti eeliseks ka suutlikkus palju suuremal hulgal andmeid läbi töötada ja seeläbi on uuenduslike kombinatsioonide (milleni muidu poleks inimene kunagi jõudnud) leidmine märksa lihtsam.

«Viskimeistrite töö ohus ei ole, sest tehisintellekt ei suuda inimese meeleelundeid asendada,» kommenteerib D»Orazio. Tehisintellekti kaasamisel on kõikides valdkondades märksõnaks asjatundlik koostöö digilahenduste ja inimese vahel. Rootsi tehisintellektil põhinev viski näitab selgelt, et viskimeistri tunnetus ja kogemus omavad tootearenduses suurt rolli.

Intelligens nime kandva joogi valmistamise õppemudelid põhinevad Microsoft Azure pilvetarkvaral ja on varustatud Mackmyra andmebaasiga, mis sisaldab olemasolevaid retsepte, müügiandmeid ning klientide eelistusi. Tänu mitmekülgsele andmebaasile on tehisintellektil võimalik genereerida enam kui 70 miljonit retsepti, mis on suure tõenäosusega ehk ka viskisõprade jaoks meelepärased.

Soome tehnoloogiaettevõtte Fourkind partner Jarno Kartela usub, et tänane «tehisintellekti generatsioon» mõjutab lähiajal väga paljusid tööstusharusid üle maailma. «Kujutan hästi ette tehisintellekti loomas maiustuste, parfüümide ja erinevate jookide retsepte, aga ka näiteks jalanõude disaine. Paljusid asju on juba proovitud, aga laiemat kasutuselevõttu pole veel toimunud. Uusimad lahendused näitavad, et tehisintellektiga on võimalik säilitada kaubamärgi tähtsaimad omadused, samas luua midagi uut ja ainulaadset,» märkis Kartela optimistlikult.