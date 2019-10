Esimene kohting oli suurepärane - miks siis teist ei järgnenud?

Ära muretse, sa ei tõlgendanud olukorda üldse valesti. Te sobisitegi suurepäraselt koos aega veetma, kuid sellest lihtsalt ei piisanud. Psühholoog Guy Winch heidab valgust Kuu tumedamale poolele ning selgitab, miks imetoredale esimesele kohtingule järge ei tule.

1. Meeldisid kaaslasele küll, lihtsalt mitte romantilises mõttes.

Winchi sõnul on see kõige levinum põhjus - teine inimene nautis sinu seltskonda väga, sa oled nende meelest tõesti tore inimene ja põnev vestluskaaslane ja kindlasti ka atraktiivne, lihtsalt kaaslase jaoks jäi keemiast puudu. Keemia on üks määravamaid tegureid kohtingutel ning pole seotud ainult füüsiliste omadustega, vaid väga palju ka silmale nähtamatu sisemise tunnetusega.

2. Su kaaslane pole oma eksist üle saanud.

Sellisel juhul lootis su kaaslane kohtuda kellegagi, kelle abil oma eksist üle saada, kuid paraku tähendab see ka seda, et ta oli juba eos seadnud sulle tohutult kõrge lati, millest sul pole lootustki üle saada. Mitte sellepärast, et sa pole hea potentsiaalne partner, vaid sellepärast, et su kaaslane on juba emotsionaalselt hõivatud ning kohtingule tulemisest hoolimata suudab mõelda ainult oma eksist.

3. Sa meenutasid neile kedagi väga mitteromantilist.

Ka see on üsna levinud põhjus - sa meenutasid oma kaaslasele kedagi ning see sarnasus jahutaski tema huvi. «Hmm, ta käis samas koolis, kus mu eks!» või «Ta on arst ja viimane arst, kellega ma deitisin, oli raske iseloomuga, nii et ilmselt on tema ka.» Ehk siis - sinu kaaslane otsustas kohe alguses, et pole sinust põhjalikumalt huvitatud nende seoste pärast, mis sa temas äratasid, aga kuna sinuga oli ikkagi tore, veetsid nad sinuga aega.

4. Sa oled mingis mõttes tema jaoks liiga hea.

Inimesed tajuvad väga hästi olukordi, mis võivad neid kehvas valguses näidata. Äkki oled sina väga töökas ja ambitsioonikas, aga sinu kaaslane on vastupidise suhtumisega. Sina ei naudi alkoholi tarbimist, aga sinu kaaslane ei kujuta ette pidu ilma joogita. Sina treenid maratoniks ja su kaaslane harjutab hamburgerite söömise võistluseks. Probleem ongi selles, et su kaaslane võib tajuda, et sa seaksid neile edaspidises suhtluses lati, mille poole ta isegi ei viitsi sirutama hakata. Samuti võib ta karta sinupoolset hukkamõistu.

5. Su kaaslane otsis lihtsalt seksi.

Muidugi võis ta enne seda väita, et otsib suhet, kuid tegelikult tahtis ta lihtsalt ühte ööd. Kuna sa aga meeldisid talle ning tal oli sinuga vahva väljas käia, otsustas ta sinu tunnete riivamisega mitte riskida, sest teadis ju kohe, et tal ei ole teine kohting plaaniski.