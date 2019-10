Number üks käitumisviis, mis lahutuse majja toob

Washingtoni ülikooli tunnustatud psühholoogiaprofessor John Gottman ütleb, et hukkamõistu väljendavad tegevused nagu silmade pööritamine, sarkasm ja sõimunimedega kutsumine on peamine lahutusi põhjustav tegur. Gottman ja tema meeskond on juba 40 aastat uurinud paarisuhtlust, et tuvastada lahutust ennustavaid tegureid ehk, nagu Gottman ise neid nimetab, maailmalõpuratsanikke.

Esimene ehk kõige sagedasemalt esinev põhjus lahutuste taga on hukkamõist, sellele järgnevad kritiseerimine, kaitsepositsioonil suhtlemine ja suhtest emotsionaalne väljalülitumine. Mida aga teha, et nimetatud tegurid sinu abielu ei rikuks? Gottman ja teised suhteeksperdid tulevad hea meelega appi ning annavad seitse näpunäidet, mille abil hukkamõist suhtest välja ajada.

1. Pea meeles, et esitusviis on oluline. Asi pole niivõrd selles, mida sa ütled, vaid kuidas sa ütled. Hukkamõist peidab end lisaks silmade pööritamisele ka sõimunimede kasutamises, teise üle irvitamises, sarkasmis ning pikkades rasketes ohetes. See mürgitab pikalt sinu suhet, hävitab usalduse ja turvatunde ning tüürib abielu aeglase lõpu poole. Muidugi tahad, et sinu partner sind kuulda võtaks, kuid oluline on edastada oma sõnum ilma suhet kahjustamata.

2. Unusta väljend «mida iganes». Kui seda ütled, annad partnerile mõista, et sa ei kavatsegi neid kuulata. Sinu partner mõistab seda nii, et nende jutt on sulle tähtsusetu ning väärtusetu. See on viimane asi, mida keegi oma kallimalt kuulda tahab. Kui sisendad partnerile, et ta pole sulle oluline, ei jätku ka suhet enam kauaks.

3. Väldi sarkasmi ja õelaid nalju. Ära kasuta väljendeid «jaa, muidugi» või «see oli NII naljakas» õelal toonil. Ära viska nalja oma kallima kulul ega taanda tema sõnu või tegusid soopõhiseks, näiteks «muidugi ütled sa seda, sest sa oled ju mees».

4. Ära ela minevikus. Enamikes paarides hakkavad partnerid hukkamõistu väljendama seetõttu, et paljudel pisiasjadel on lastud koguneda. Selle vältimiseks tuleb rääkida asjadest siis, kui need on värskelt üles kerkinud. Kui miski teeb sind rahulolematuks, räägi sellest oma partneriga otse. Samuti kuula kannatlikult ära oma partner, kui temal on sulle midagi öelda.

5. Jälgi oma kehakeelt. Kui avastad end silmi pööritamast või ülbelt muigamast, võta seda kui tormihoiatust. Kui asjad kisuvad väga pingeliseks, veeda pisut aega oma partnerist eraldi ning keskendu kõigele sellele, mida oma partneri juures armastad.

6. Ära kunagi ütle oma kaasale, et ta «reageerib üle». Selle väljendiga ütled sa talle, et tema tunded pole sulle olulised. Püüa hoopis tema seisukoht ära kuulata ning mõista, miks su partner tunneb end parasjagu just niimoodi. Kõigil tunnetel on põhjus.