Raili Nõlvak: tasakaal ja kord on loodud lõhkumiseks!

Raili Nõlvak on huvitavate vormidega ekperimenteeriv, jõulise ja karge käekirjaga minimalist. Sel korral paelub moedisainerit asümmeetria, mille ta uue nurga alt vaadatuna on ümber nimetanud 0-SÜMMEETRIAKS. Mida see tähendada võiks selgub moelaval juba sel reedel.