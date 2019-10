Piret Kuresaar: talv tuleb roosa, elektrisinine ja violetne

Viimane kollektsioon on inspireeritud erinevates tehnikates valmistatud kõrgkvaliteedilistest villase ja siidi kangastest, millest valmivad mantlid, kleidid ja pükskostüümid. Värvigammas kohtuvad sügistalvises kollektsioonis erinevates varjundites hallid ja mustad toonid erksate värvidega - roosa, elektrisinine ja violetne.

PIRET KURESAAR on Eesti disainrõivaste bränd, mille loojaks on moedisainer Piret Kuresaar ja Hanna Kuresaar. Toodete taga on meie endi personaalne lähenemine ning väljatöötatud disain.