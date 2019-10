Brand No.8 toob tagasi kultussarja Twin Peaks müstika

Tallinn Fashion Weekil esitleb BRAND NO.8 oma uut, 2019-2020 sügistalvist kollektsiooni, Tree of Life, mis on ühtaegu elegantne, provokatiivne, õrn, müstiline ning naiselik. Kollektsioonis ühendame klassikalised elemendid modernsusega. Ühendades reaalsuse elemendid üheks, luuakse fantaasia ja unistuste sisene maailm. Sõnad, mis iseloomustavad kollektsiooni on kontrastide mäng, lisa maht, kihid, konstruktiivsed jooned, luksus ning faktuuride mäng. Uueks värvikombinatsiooniks sellel sügisel on beez koos lavendel tooniga. Samuti esineb kollektsioonis monokroomseid komplekte. Palju beeze ja pruune toone, mis on sellel sügisel uus baas, asendades musta ja halli. Värvidest esineb kollektsioonis veel grafiit halli, valge, veripunast, oliivi rohelist ja on näha ka crows feet mustrit. Materjalidest kasutasime nahka, kashmiiri, villa, neopreeni ja erilisi samet neopreene, sametilased kangad litritega ning läbipaistvat pitsi litritega.

Brand no 8 FOTO: Photo: Maksim Toome

Kollektsiooni täiendavad Ruslan Baginskiy peakatteid ning Jamemme ümmargused kotid, mida saab soetada BRAND NO.8 butiigis.

Raske on uskuda aga on võimalik tajuda seda mitmekihilist reaalsust, kus aega ei eksisteeri ja sa naudid hetke staatilise momendiga ja koos lisa mahuga.

Olulist rolli kollektsioonis mängib puu, mis on elu algus ja tema põhi olemus on just juurtes. Kollektsiooni võtteteks oli valitud unikaalne vaatamisväärsus Lubjas – Tädu Kuusk. Selle puu vanuseks on rohkem kui 100 aastat, kõrguseks oli tal 20m, kahjuks 2011a. puu langes, kuid ta jätkab oma elu ilma ülemise osata. Me isegi ei oska arvata, mis on varjus tema juurtes. Millest peitub puu põhiosa? Tegelikult mida me näeme maa peal on puust väike osa, kogu sügavus peitub tema maaaluses osas.

Brand no 8 FOTO: Maksim Toome

Tree of Life – on elupuu mis seob kõiki eluvorme. Disainer vaatab klassikaliste asjadele uue pilguga, mitte ületades ekstravagantsuse piiri– mitte igav klassika.

Kollektsioon on inspireeritud üheksakümnendate David Lince kultus seriaalist – Twin Peaks. Teise hooaja viimases osas (25 aastat tagasi) kõlas ennustuslik fraas mille ütles välja Lora Palmer – I’ll see You in 25 Years, ehk me kohtume uuesti 25 aasta pärast. Kes teab kahe esimese hooaja sisu, suzee on ehitatud Lora palmer mõrvast. Ja kahe hooaja jooksul otsitakse tema surma põhjust. Ja nüüd 25 aastat möödas ning Lora Palmer on tagasi BRAND NO.8 kollektsioonis.

Inspireerimise allikast võib inimene leida ka ise enda sees, õppides iseennast ja loodust. Kollektsioonil on müstiline iseloom, liikudes ühest keskkonnast teise, fantaasial pole piire.

Brand no 8 FOTO: Photo: Maksim Toome

Fotograf: Maksim Toome, Modell: Carina Leps (Lora Palmer), MUAH: Aljona Mar, Stilist: Julia Kelder, Täname Hektor Light lambi eest!

BRAND NO.8 on naisteriiete bränd, mis kehastab ettekujutust klassikalistest koosnevast mugavast garderoobist, mida on täiendatud kaasaegsete trendide ning läbimõeldud värvigammaga. Igat elementi on hoolikalt kavandatud kuni täiusliku vormi saavutamiseni, mis rõhutaks naise keha loomulikku ilu. Brändi disainid võimaldavad esemeid omavahel kombineerida ning seeläbi ilma suuremate kulutusteta harmoonilist garderoobi luua.

BRAND NO.8 näeb ilu lihtsuses, mistõttu pakutakse rõivavalikul kahte suunda:

WHITE – Eksklusiivne sari naisele, kelle jaoks on oluline ajatu elegants, klassikalised mudelid ja rõivaste täiuslik istuvus. Tootevalikust leiab rõivaid nii tööle kui ka vabaaja veetmiseks. Materjalivalikust troonivad kashmiir, vill ja siid.

RED – Trendidele orienteeritud sari, mis lisaks taskukohasele hinnale peegeldab hetkemoe lemmikuid. RED valikus on riideid nii igapäevaseks kandmiseks kui pidulikeks hetkedeks. Materjalidest on kasutusel puuvill, viskoos ja villa segu.

ATELIER NO.8 loob eritellimusel riideid, mis arvestavad kliendi figuuri ning erisoove. Mõeldud individuaalsust ja mugavust soovivatele naistele, kes hindavad kõrge kvaliteediga kangaid ning eksklusiivseid ehteid, mis lisavad garderoobile unikaalsust.