NYMF avab moeportaali nähtamatusse maailma

Keda köidab moemaagia on NYMFi haldjalike kleitidega kindlasti tuttav. Moelooja Triin Kärblane on üks Eesti moepildi veetlevaid, värelevaid müstikuid. Ta usub, et mood on enamat kui võimalus end riidesse panna või midagi ilusat imetleda. Seda peab kogema! Lenda kaasa autori enda mõtetega.