Mida põnevat on oodata Tallinna Toidumessilt?

«Tallinna Toidumess toimub juba 27. korda ning võime kinnitada, et kõik toiduvaldkonna olulised ettevõtted ja esindajad on järgmise nädala kolmel päeval messil osalemas,» sõnas messi peakorraldaja Tiit Sarv. «Lisaks paljudele eksponentidele üllatame sel aastal mitme uuendusega — eraldi on väljas innovaatiliste tehnoloogiliste lahenduste pakkujad ning uuendatud on messil ka joogiala.»