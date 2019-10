«MENstruation»: miks see reklaam nii palju kära tekitab

Ameerika ettevõte Thinx tegi valmis video, et reklaamida oma aluspesu, mida on eriti hea kasutada menstruatsiooni ajal. Reklaami sisu oli üldjoontes järgmine: mis oleks, kui kõigil oleksid päevad, mitte ainult naistel? Kuidas mehed seda näeksid? Kuidas ühiskond seda näeks? Kampaaniafilm «MENstruation» näitab tüüpilisi olukordi (naiste jaoks) — mehelikust vaatevinklist. Ja justnimelt see oligi mõningatele Ameerika telekanalitele liig mis liig.