Neid 4 omadust näeb naise juures heameelega iga mees

1. Naine, kellel on enesetaju

Igas suhtes muutuvad paarid üksteisele üha sarnasemaks. Kõlab nagu harmoonia ja üksmeel, ning on seda ka. Samas peitub aga selles ka oht, et kumbki partner pole mingist hetkest alates enam iseseisev isiksus, vaid neid võetakse veel ainult kui paari ja nad näevad ka iseennast üksnes paarina. See viib omakorda selleni, et enam ei ole peaaegu üldse midagi, mida partner ei teaks või poleks koos kogenud. Ja siis ähvardab igavus.

Vaid need naised, kes säilitavad oma identiteedi ja julgevad asju üksi ette võtta, käia läbi sõpradega, kes ei ole partneriga kuidagi seotud, ning elavad elu iseseisva isiksusena, on alati tõeliselt põnevad.

2. Naine, kes ei jäta ennast unarusse

Kui inimesed on pikemat aega suhtes, siis kaotavad optilised aspektid kiirelt oma algse tähtsuse. Või vähemasti lasevad paljud inimesed end käest ära minna, ei pööra tähelepanu ei väljanägemisele ega muudele olulistele sihtidele. Partnerid usaldavad teineteist täielikult ja saavad oma jõu teineteise lähedusest. See kõlab muidugi ülimalt armastusväärselt, aga mitte kuigi atraktiivselt.

Kui üks pool peab pidevalt teist innustama, et ta endale rohkem tähelepanu pööraks ja enda heaks midagi teeks, siis on see väga väsitav. Lisaks on see ka märk puuduvast austusest, kui ei taheta enam teise poole jaoks hea välja näha. Naised, kellel endal jagub selleks jõudu ja motivatsiooni, on alati atraktiivsemad võrreldes nendega, kes lasevad asjadel käest minna või vajavad motivatsiooni väljastpoolt.

3. Naine, kes jagab oma sihte ja unistusi

See, mis inimesel on oma eluga plaanis ja millised on tema eesmärgid ning milleni tuleb tingimata jõuda, on oluline asi. Muidugi soovivad mehed endale sellist naist, kes neid selles toetaksid. Aga ettevaatust: naise eesmärgid ei peaks seejuures kuhugi vaikselt haihtuma, sest sellisel juhul läheb enesetaju (vt punkt 1) väga kiiresti kaotsi. Naine, kes toetab oma meest igas olukorras, jookseb talle järele ja jätab kõik enda asjad sinnapaika, et vaid teisele edu võimaldada, on kahtlemata väga mugav variant. Ent seksikas see pikapeale enam pole. Tähtis on see sellepärast, et naise sihid ja unistused kattuvad sel juhul mehe omadega. Kui juba suhte alguses selgub, et neid kahte ei ole üldse võimalik ühendada, võiks see olla märk, et varem või hiljem tekivad ka partnerluses probleemid.

4. Naine, kes on valmis suhte kallal töötama