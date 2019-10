Maagiline fraas, millega lahendad iga tüli

Suur osa tülidest kulgevad mina-versus-sina vaimus: kummalgi asjaosalisel on omad argumendid, mida ta meeleheitlikult teisele selgeks teha üritab. See kontseptsioon aga tähendab, et keegi peab kaotama ja keegi peab võitma. Kuna keegi meist ei taha kaotust vastu võtta, tuleb oma seisukoha eest veelgi südikamalt sõdida ning lõpptulemusena on väiksena alanud vaidlus paisunud tohutuks tülimulliks ning kumbki ei taha teisega enam rääkida. Ilmselgelt ei lahene sel viisil miski konstruktiivselt.

Kirjeldatud instinkt tähendab ka, et alguses võib olla keeruline tüli lahendamist enda jaoks ümber kujundada. Võitmine, olgu see siis spordivõistluses või vaidluses, annab meile teatava väärikus- ja kindlustunde. Seetõttu on ka raske oma emotsioone maha suruda ning enda pealejäämise asemel keskenduda lahenduse leidmisele. Kaotamine või mõtegi sellest tekitab hirmu ja ebakindlust, mistõttu kipume selle vältimiseks minema vaidlustes agressiivseks. Selline vastandumine väljendub ka paarisuhetes, kus konfliktseid teemasid leidub alates ühisest eelarvest kuni prügikasti tühjendamiseni.

Psühholoogid rõhutavad aga, et tüli lahendamise mõte ei seisne individuaalses soorituses - oluline on hoopis koostöö mõlema osapoole vahel. Seega, kui märkad, et vaidlus partneriga hakkab muutuma agressiivseks, ole see suurema südamega pool, astu samm tagasi ja ütle: «Peame hoogu, me oleme ju samas tiimis!».

Miks on oluline öelda just «sama tiim»?

Psühholoogide sõnul peitub selle fraasi võlu selles, et meenutab teile mõlemale, et inimene teie kummagi vastas pole vaenlane. See on väga hea viis tuliseks kiskuv vaidlus maha jahutada ning olukord ümber hinnata. Meenutades oma kaaslasele, et te olete ühes meeskonnas sama eesmärgiga, rahunete mõlemad ning suudate üksteist objektiivselt kuulata ning hakata kompromisse leidma selle asemel, et tüliõuna omavahel tulutult edasi-tagasi veeretada. See fraas annab partnerile märku, et sa ei taha tülitseda, vaid hoopis säilitada teievahelist õnnelikku suhet. Nii annad kaaslasele võimaluse kaitsepositsioonilt maha astuda, sest alles siis saab päriselt muret lahendama hakata.

Kui pretsedent on kord juba loodud, on sellest fraasist abi ka edaspidi. Kui oled meenutanud kaaslasele, et tegutsete ühisel rindel ning lahendate selle abil oma probleemi rahulikult ja kiiresti, siis järgmise tüli puhul sama fraasi kasutades meenub partnerile, kui edukalt te eelmise konflikti omavahel lahendasite. Seega on ta veelgi enam avatud konstruktiivsele lähenemisele ning partneri rahulik suhtumine aitab ka sul end pingevabamalt tunda.

Alguses võib selle meetodi rakendamine keerukaks osutuda; eriti juhul, kui eelnevad tülid on kippunud emotsionaalseks ja agressiivseks. On raske lahti lasta instinktist, et minul peab õigus olema ja teisel mitte. Uhkust on raske alla neelata, kuid oma suhte nimel võta see tükk endal küljest - küll näed, et see muutub järjest lihtsamaks. Kui kahtled, kuidas sellest fraasist edasi liikuda, siis suuna argumenteerimine oma partneri poole ning enda seisukoha korduva esitamise asemel uuri temalt, mida tema tunneb ja arvab. Püüa välja selgitada olulisim aspekt, mida su partner soovib, et sa mõistaksid ning muidugi vasta samaga.