4 käitumisviisi, mis viitavad, et ta deidib samaaegselt teistega

Seega on üsna tark mõte selgeks saada, millised märgid viitavad just sellele – nii tagad, et ei armu uisapäisa inimesesse, kes veel sinuga samal pühendumusastmel pole. Elite Daily rääkis paariterapeut dr Gary Browniga, kes ütles, et mõnikord võib teiste inimestega deitimine näidata, et kellegi huvi pole piisavalt kõrge, et suhe saaks õige hoo sisse.

«Kui ta deidib teiste inimestega, võib see näidata, et ta ei ole sinust huvitatud ja sellest pole midagi,» ütleb dr Brown. «See arusaamine võib küll haiget teha, kuid parem on teada varem kui hiljem.»

Ta hoiab oma telefoni peidus või ekraan allpool

On raske vahet teha, kas su kaaslane pühendab sulle kohtingul kogu oma tähelepanu ja ta hoiab telefoni silmist eemal, või siis tahab ta vältida teiselt romantiliselt tuttavalt kõnede ja sõnumite saamist. Kui sa märkad, et ta muutub telefoni piiksatades närviliseks või ta hoiab seda pidevalt ekraan allpool, on tegemist ohumärgiga.

Te ei kohtu sageli

Kui te ei käi regulaarselt kohtingutel, siis on see märkimisväärne vihje, et ta võib kohtuda teiste inimestega. Isegi kui sulle sobiks avatud või mitte tõsine suhe, pole kunagi halb mõte sellest rääkida – lihtsalt selleks, et saada aru, kas te mõlemad olete asja ühtmoodi mõistnud. Tähtis on jääda rahulikuks ja mitte süüdistada.

Ta lükkab edasi su sõpradele ja perele tutvustamist

See on järjekordne märk sellest, et ta hoiab oma valikud vabad. Võib olla ahvatlev oma kahtlustustest mitte rääkida, kuid dr Brown soovitab asi jutuks võtta. «Sa ei peaks istuma oma valusate tunnetega üksinda, kui isa kahtlustad, et ta kohtub ka teistega. Ole lahke ja vapper ja võta jutt ette.»

Te ei räägi kunagi ühisest tulevikust

Kui keegi on sinust huvitatud, siis on tavaline, et ta räägib potentsiaalsest ühisest tulevikust ja milline see olla võiks. Kui ta aga väldib seda teemat, on see ohumärk. Kui sa tahad midagi tõsist, siis võib olla hea idee dialoogiga algust teha. «Kui ta sulle tõesti meeldib, siis pead sa talle seda ütlema ja vaatama, mis saab. On hea varakult teada, enne kui oled end veel tõsiselt emotsionaalselt sidunud.»