Suurimad vead, mida vabandust paludes kogemata teha võid

Vabandusepalumine võib osutuda väga keeruliseks ettevõtmiseks. Oma uhkuse ning ego kõrvalejätmine ja vea tunnistamine nõuab küpsust. Kui jõuadki reaalse palveni, on kerge eksida. Suhteeksperdid toovad välja 7 asja, mida kelleltki vabandust paludes kindlasti vältima peaks.

Ettekäänete leiutamine

Vabandust palumise mõte on oma vea tunnistamine, mitte selle õigustamine. Selleks et teine inimene saaks end paremini tundma hakata, on oluline teadvustada, et sinu käitumine läks üle piiri. Muidugi võid konteksti andmiseks selgitada oma vea tagamaid, kuid jälgi, et selgitus ei lämmataks sinu vabandust.

Esined ebasiiralt

Kui sinu vabandus ei kõla siiralt, ei tule sellest ka midagi välja. Eksperdid soovitavad vajadusel oma vabandust sõnaliselt harjutada, et selle esitamise hetkel keskenduksid pigem oma hääletoonile ja kehakeelele. Ebasiiras vabandus on näiteks «kui ma tegin sulle haiget, siis vabandust», mis kõlab rohkem nagu sa tahaksid lihtsalt asjaga ruttu ühele poole saada, ega hooli tegelikult teise inimese tunnetest. See aga ainult suurendab juba olemasolevat konflikti.

Palud vabandust tekstisõnumi vahendusel

Kui vähegi võimalik, peaks vabandust paluma näost näkku. Tähtis on pühendada oma jäägitu tähelepanu inimesele. Tema jaoks on oluline kuulda su häält ja näha sinu näoilmet. Tekstisõnumi saatmine peaks olema viimane lahendus, kui sinu eesmärk on väljendada siirast kahetsust. Kui aga mingil põhjusel näost näkku kohtumine tõesti välistatud on, siis vali selle asemel videokõne.

Kui ütled «vabandust, AGA»

«Aga» sinu vabanduses on üks hullemaid esitamise viise. See väike sõna nullib tähenduselt kõik, mis selle ette käib. «Aga» annab märku, et kõige olulisem osa sinu öeldavast alles tuleb, kuigi tähtsaim peaks olema andestamispalve. Sellise ülesehitusega teed tõenäoliselt konflikti veel suuremaks, isegi kui su kavatsused on head.

Süüdistad teist

Vabandusepalumisel on kerge juhtuma see, et enda eksliku käitumise tunnistamise asemel ajad süü hoopis teise kaela. See võib juhtuda ilmselgel moel, mis tähendab, et sa eitad oma osalust konflikti tekkes ning heidad teisele ette tema vale tõlgendust olukorrast. See aga ei aita probleemi lahendamisele sugugi kaasa. Väldi ka sõnastust stiilis «mul on kahju, et sa nii tunned», sest seegi viib süü teise peale, lihtsalt natuke peenemalt.

Palud vabandust liiga hilja

Vabandamise palumisega venitamine võib kehva olukorra palju halvemaks muuta. Tee seda pigem varem kui hiljem, sest nii väldid hilisemaid ebameeldivusi, mis aina kuhjuvad. Tasub ettevaatlik olla ka etteruttava vabandamisega, sest mõnikord on inimestel vaja maharahunemiseks paari hetke, mis neile ka võimaldada tuleb. Kui aga oledki vabandusepalumisega hilja peale jäänud, siis ära jäta seda siiski täiesti tegemata.

Eeldad kohest andeksandmist