4 märki, et oled mürgises suhtes

Mittetoimiva suhtega käib kaasas ka eitamine, mille käigus leitakse vabandusi nii enda kui ka oma partneri käitumisele. Mõnikord ajab suhe aga nii endast välja, et inimene pole võimeline isegi tavaliste igapäevaste toimingutega hakkama saama. Selline emotsioonide skaalal üles ja alla kõikumine tekitab palju segadust ja ebakindlust, mis nõiaringi kombel mürgises suhtetsüklis sind veel tugevamini justkui nõiaringis kinni hoiab. Esimene samm sellest vabanemiseks on teadvustada ja aktsepteerida seda, et oled mürgises suhtes. Kuidas sellest aga aru saada? Psühholoog Jill P. Weber toob välja neli mürgise suhte tunnust, mis peaksid sind tõsiselt järele mõtlema panema.

1. Suhtes esineb positiivseid hetki, kuid need ei jää kauaks kestma.

Mürgine armastus on nagu Ameerika mäed: põnevusele ja eufooriale järgneb ebakindlus ja ärevus. Sellises olukorras tahad küll kogeda meeleolu tipphetki, kuid paraku koged enamjaolt madalseise. Lootust paremale asjade käigule hoiab elus ootus partnerilt järgmiseks tähelepanuhetkeks. Veidral kombel hoiabki tugevate emotsioonide ennustamatus sind tsüklis kinni nagu edutut hasartmängurit, kes loodab iga järgmise kaardi puhul, et just see pöörabki tema õnne õigele rajale. Kui tunned selle mustri enda juures ära, oled juba sammuke lähemal sellest välja murdmisele.

2. Partnerist lahus olles tunned ärevust.

Koosolemine mõjub lausa joovastavalt: sa ei ihka midagi muud, kui ainult partneriga koos olla. Kui te aga lahus olete, tuleb halvav ärevus peale. Tunned end ebakindlalt, sest oled partneris nii kinni, kuid tema ei paista kindlaid plaane tegevat. Hakkad endas kahtlema: äkki ei kõlba su välimus, iseloom või käitumine kuskile? Sa hakkad juurdlema suhtestaatuse üle ning muutud armukadedaks hüpoteetiliste teiste naiste peale, kellega su partner kohtuda võib. Oluline on taibata, et selle partneriga ei tunne sa end kunagi rahulikult ega turvaliselt.

3. Kui väljendad ärritust, keerab partner olukorra sinu vastu.

Vahel tuleb ette, et lähed endast välja ning annad oma mürgisele kaaslasele mõista, kuidas end tunned. Võib-olla räägid ka oma ebakindlusest ja ärevusest ning nõuad temalt selgelt väljendust, et ta on teie suhtele pühendunud. Mida, kuidas ja millal sa ka ei ütleks, sinu partner keerab kõik sinu vastu ja ütleb, et ise teed kõike suhtes valesti. Vestluse lõpuks tunned sina end viletsa suhtekaaslasena ja võid isegi süüdistada ennast partneri ebameeldivas käitumises. Mõista, et selline süü veeretamine on taktika, mida mürgised inimesed kasutavad vältimaks oma tegude eest vastutuse võtmist.

4. Suhe on hõivanud kõik sinu vaimsed ressursid.