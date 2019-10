Teadlased: just selles vanuses muutub naine oma emaga ühesuguseks

Uuring viidi läbi Harley Streeti ilukirurgi Julian De Silva eestvedamisel ning selles osales 2000 inimest. Kirurg kommenteeris, et varem või hiljem hakkame kõik oma vanematega sarnanema ja tema meelest on see suurepärane, kuna meie vanemad on kõige tähtsamad inimesed meie elus. Kirurg lisab oma kogemuse põhjal, et see transformatsioon on ka miski, millega peame leppima kui bioloogilise vananemisega kaasneva paratamatusega. USA-s on iluoperatsioonil käivate naiste keskmine vanus 37 ning meestel 43, mis tähendab, et kiusatus vananemist edasi lükata on jätkuvalt tugev ajend korrigeerivate protseduuride sooritamiseks.