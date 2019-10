Sodiaagisaladused. 3 tähemärki, kelle jaoks algav nädal toob kannatusi

Tellijale

Samal ajal saadab taevas mõjutusi meile külm Saturn, mis tähendab, et keskkond on kõike muud kui kergemeelne. Me peame hetkel oma tegude tagajärgedele hoolikalt mõtlema.

Täna moodustab Päike liidu tumeda ja varjulise Pluutoga, mis tähendab, et järgneda võivad võimuvõitlused. Ära lase end mutta vedada, kuna lõppeks soovib Pluuto, et sa muutuksid enda paremaks versiooniks.

Õnneks on nii Merkuur – mõtlemise ja kommunikatsiooni planeet – ja Veenus – armastuse ja ilu planeet – praegu Skorpionis, valmis tasub olla muutuseks. Skorpionil on küll intensiivne, saladuslik ja morbiidne aura, mis on omamoodi raskepärane, kuid see süstib sinusse piisavalt kirge ja sisevaatlussoovi, et tõusta tuhast. Sa näed asju nüüd kasulikumas ja briljantsemas valguses. Tunneli lõpus on valgus ning õige pea juhtub midagi imelist.