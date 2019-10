Täna öösel tõusis taevasse jahimeeste täiskuu - ole valmis ülimalt intensiivseks perioodiks ja ihu oma noad

Tellijale

Jahimeeste kuu (ing k Hunter’s Moon) järgnes septembrikuisele lõikuskuule ja on kõige lähedasem täiskuu sügisesele pööripäevale. Vanade uskumuste kohaselt on tegemist kõige parema ajaga, et jahtida kitsi ja teisi loomi, kirjutab Live Sience. Põhjapoolsetel aladel, kus lehedki juba langenud, on kitsed kogunud talveks rasva, talumehed on põldudelt viljad koristanud ja see tähendab, et täiskuises valguses on loomi kergem märgata.