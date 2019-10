Kui Kaarel kinni läks, kolisime päälinnast kaugele ära, maale. Mis ta nüüd nii väga maakoht küll on, kuid väiksem kui Tallinn, on see linn kõvasti. Tallinnas oli meil kõigil teatud sorti anonüümsus, ükskõik kus me käisime, mitte ainsamatki tuttavat nägu ei näinud, kirjutab Ronja K., kelle mees kannab karistust ühes Eesti vanglas.