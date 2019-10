Moekuulutaja fotogaleriid: lavale toodi sügisvärvidest inspireeritud moeetendused

Stilist Karis Kuusk riietas kõige väiksemad modellid värsketesse sügistrendidesse ning hooajale kohaselt on need värvidest pakatavad ja rõõmsameelsed. Stilisti peamine soovitus lapsevanematele on see, et nad laseksid järeltulijatel ise endale sobivaimad komplektid selga valida. Kes aga siiski vajab nõuandeid ostlemiseks, siis võiks eelistada kollaseid ja rohelisi toone, samuti roosat, Kuuse sõnul on moodsad ka kuldse läikega materjalid ning loomamustrid. Lastemoodi on jõudnud ka ruudumuster ning sloganitega rõivad.