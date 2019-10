Tallinn Dolls paneb Tallinn Fashion Weekile kolmekordselt vägeva punkti

Tallinn Dolls & telesaade Moeloojad. ženja Fokin, Mari Martin ja Karolin Kuusik FOTO: Meisi Volt

Sügisel on nii mõnigi saanud piiluda moemaailma telgitagustesse, elades kaasa telesaatele «Moeloojad». Tallinn Fashion Weekil jõuab saade piduliku finaalini. Saage tuttavaks - saates on karastunud neli hoopis muudel aladel kuulsust kogunud tegelast - skandaalitar Anu Saagim, sotsiaalmeedia täht Hensugusta, muusikud Ott Lepland ja Lenna Kuurmaa. Kas nad saavad hakkama ka moelooja ametis? Publikul on võimalus otsus langetada, sest lavale jõuavad kõigi nelja särava tegelase teleekraanil valminud kollektsioonid.

Tallinn Dolls, Karl Joonas Alamaa FOTO: KRISSI

Esitleme uut programmi TD Young Talent, kus tutvustame noori talente, kel ees suur tulevik moemaailmas. Disainer Karl Joonas Alamaa on moekunstnik, kellest veel kuulete ja näete, aga tema teekond saab alguse just siit, tema esimesest ready-to-wear kollektsioonist. Kollektsioon on üles ehitatud valdavalt unisex lõigetel põhinevatele sootutele rõivastele. Loe pikemalt, mida noor talent moest mõtleb.

Tallinn Dolls, Keili Sükiainen FOTO: KRISSI

Loomulikult jõuab lavale ka Tallinn Dollsi sünnipäevakollektsioon, mis pakub palju sillerdavat, säravat ja vastupandamatut. Autor Mari Martin kommenteerib, et kollektsioon on inspireeritud sünnipäevameeleolust ja võtab kokku moemaja senise teekonna. “Lipsud lähevad aina suuremaks ja teekond liigub aina enam helguse ja tähtede poole,” lisab Martin.

Lavale astuvad muusad läbi aegade ning meeleolud on laes, sest pidu jätkub pärast moeetendust Korstnas, kus pidu hoiavad käimas hommikuni armastatud stilist Ženja Fokin, telenägu Keili Sükijainen, kunstnik Martin Saar, peosarja Bianca resident Saulus ning üllatusena lauljatar Inga Tislar, kes teeb DJna debüüdi just Tallinn Dollsi peol. On, mida oodata! Haara omale eelmüügist pilet juba praegu, sest kes ees, see peol!

VAATA Tallinn Dollsi koleraudset moetulevärki TFW finaalis laupäeval, 19.10 kell: 20.30

Anu Saagim on moevallas katsetusi teinud varemgi, kes ei mäletaks tema tiivulisi pluuse? Aga kas skandaalitari uljas pealehakkamine ja energia piisab ka moeloojana hakkama saamiseks? FOTO: Meisi Volt

Ott Lepland on sümpaatne noormees kriminaalselt hea häälematerjaliga. Moelooja talenti on ta seni hästi varjanud, aga saates tuli tema nutikas talent juba päevavalgele. Mis saab suurel laval? FOTO: Meisi Volt

Hensugusta on noorte lemmik, niisiis küpsemas eas kodanikud tema huumorit reeglina läbi ei hammusta. Kutt ei karda enda kulul nalja teha, on sellest oskusest ka moelaval abi? FOTO: Meisi Volt