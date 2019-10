Alexanderling tõstab helkivad putukad moetroonile

Alexanderlingi disainer Anu Ling soovib Eestis loodud ning õmmeldud kollektsiooniga võidelda kasvava massimoega. Tema sõnumit toetab hologrammimekk, mis on putukaläikelistel, loodust imiteerivatel materjalidel. Läiget esineb nii kõrvarõnga helgis, läbikumavate paeltega rihmikkingades kui ka plisseerseelikutel. Ja selle vahel sahiseb pungiliku stiiliga tartan-mustrilised keerduvad ja plisseerised volüümidetailid. Need keerduvad peenekoelised plisseerivoldid on üks ilmekamaid näiteid ringlusse võtust ja eeskujulik praktika kangajääkide kasutamisel.