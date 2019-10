Aldo Järvsoo toob lavale võrgutavalt ähvardava Pariisi öö

Aldo Järvsoo sügis-talvine kollektsioon on insprireeritud Pariisi dekadentsist ja selle sädelevatest öötundidest. Vaid Aldole omaselt on kollektsioon täis vihjeid möödunud aegade hiilgusele mõjudes seejuures tänapäevaselt, teatraalsus kohtumas jõulise lihtsusega.

Valdavalt süsimust kollektsioon on siidine, visates pärltikandite helke ja lastes jaanalinnusulgedel hõljuda, siluett on mahlakas, kuid samas minimalistlik. See on Moulin Rouge`i tumedam pale – võrgutavalt ähvardav ja ohtlik.