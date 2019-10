Kuidas vale riietus võib eduvõimalused kihva keerata

Tellijale

Kuldaväärt nõu annavad Eesti moe parimatest parimad, Kuldnõelale ja Hõbenõelale nomineeritud tipptegijad. Samuti avaldame kaks väga levinud viga, mida tehes naised ja mehed ise oma eduvõimalused nullivad.

Hoiatused Lõksud, mis võivad küll tuua muus vallas plusspunkte, kuid kahandada karjäärivõimalusi.

Naistele: panustad liiga palju oma võludele. Teisisõnu – sarm on trump, kuid elegantsemalt mõjub ja edule kaasa aitab see, kui hoiad selle sordiini all. Pole vaja välja panna kogu naiselikku arsenali, kaunist figuuri ja kõike muud, piisab viitest.

Töösituatsioonis maksimaalselt veetlev olla – see on tohutu ahvatlus, sest tähelepanu meelitab. Ja tööpäevad on toredamad. Ning abikäed meeskolleegidelt kiiremad sirutuma. Ent kui teemaks tuleb edutamine, võetakse kahjuks haruharva kaalumisele see kõige atraktiivsem eksemplar kontoris. Isegi kui oled võimetelt rivaalist peajagu üle. Alati on võimukaid naisi, kes võludega manipuleerija maha hääletavad. Mehed, kes võiksid toetuseks häält teha, ei tee seda otsustaval hetkel samuti, sest kardavad tegelikult liiga atraktiivseid naisi.

Meestele: panustad liiga vähe oma võludele. Paljusid suurepäraste oskustega mehi kammitseb tänaseni valehäbi ja nad ei julge oma välimuse eest hoolitseda. Kuid juht peab välja nägema nagu võitja – olgu stiilisuund milline tahes, sellest peab õhkuma lugupidamist iseenda suhtes. Ainult siis usutakse, et tunned sama ka partnerite ja ametirolli vastu.

Kui meeshing õige pisut viitsib, mõne sobiva värvi või stiilse detailigi lisab, teenib ta kohe naiskolleegide tunnustuse, ja imelugu küll, vahel pole enamat vajagi, et uksed avanema hakkaksid ja edu vähema vaevaga kätte tuleks. Nüüdisaja võrdõiguslikus maailmas ei käsi keegi meestel jätta kasutamata sellist tugevat trumpi, nagu on positiivne esmamulje.

Kossaka välimusega härra võib samuti tippu jõuda, kui tal on seesmine sära, kuid enese tõestamine võtab ebaõiglaselt rohkem aega ja vaeva. Stiilne olla on oluliselt lihtsam. Kuid sama suur ja särav möödalask on see, kui mees kuldsest keskteest üle kihutab ja kehkenpüksiks kehastub. Varjamatult ennast imetlev ja sisu asemel välimusega tegelev härra ei raja endale teed edule ei äris, poliitikas ega üheski teises sfääris.

