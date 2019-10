Kõik printsessid ja kuningannad: tänane moesaade «Mis?Moodi» on spetsiaalselt teile pühendatud!

Enamik televaatajatest teavad Karinit kui väga head näitlejat, kes väga mitmes teleseriaalis ka Kanal 2 ekraanil on figureerinud. Kuid tõelised moegurmaanid teavad Karinit kindlasti ka kui brändi Kalamaja Printsess looja ja disainerina.

Kunagi puhtalt lastele suunatud bränd on tänaseks kasvanud ka juba täiskasvanutele suunatud riiete brändiks. Karin Raski loomingu teeb eriliseks ka üks oluline fakt, et kõik esemed on valminud puhtalt kangajääkidest.