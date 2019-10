Lugejakiri: talvisel ja porisel sügisesel ajal ei tasu värve peljata

Meie tänavapilt on muutunud märksa värvilisemaks ja rõõmsamaks. Talvisel ja porisel sügisesel ajal ei tasu värve peljata. Niigi palju on tänavapildis musta, pruuni …

1980. aastate lõpu poole, esimesel välisreisil, hakkasid silma eelkõige Saksa pensionärid. Jalas näiteks roosad püksid. Meil, Nõukogude Liidus oleks väga harjumatu olnud. Mind pani mõtlema, et vanemast peast ei tasu värve peljata ja pensionipõlveski on värvid okay. Nähes teatris, kontserdil, tänavapildis eakamat prouat, kes oma riietusega silma jääb, mõtlen, et pensionipõlves tahaks ise samasugune olla.