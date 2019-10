Moekuulutaja lugejakiri: «salenduskuuriga» jäid alles vaid mugavad esemed, millest ei puudu elegants või väike vimka

Kaks aastat tagasi hakkas mind huvitama minimalistlik elustiil. Võtsin kätte ning tegin oma riidekapis väga põhjaliku puhastuse: viskasin välja kõik riided, mis olid mineviku-mina omad, ei istunud hästi või kuulusid hoopis unistuste-mina garderoobi! Nii jäid alles vaid rõivad, mille stiil, materjal ja värv vastasid oleviku-minale, kes elab sellist elu, nagu ma parajasti elan. Need on enamasti kergesti hooldatavad, omavahel kombineeritavad ja mugavad esemed, millest ei puudu elegants või väike vimka. Vähem vaeva ja kergem elu, lisaks ei tule hommikuti pikalt kapi ees mediteerida, et leida, mida selga panna. Muidugi ei käi selline riidekapi «salenduskuur» üleöö.