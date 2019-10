Need pulmakleidid on väga erilised

Juba 15 aastat toimunud iga-aastasel tualettpaberist tehtud kleitide võistlusel krooniti võitja, kelleks on Mimoza Haska South Carolinast, Ameerikast.

Sündmus toimus New Yorgis ja oma teoseid sai näidata 12 tippdisainerit — rohkem kui 1500 sooviavaldaja seast. Kõik suurepäraselt valmistatud kleidid olid küll üsna erineva disainiga, aga materjalideks oli eranditult tualettpaber, liim, kleeplint ja niit! 12 võistlejat jaotati kolme kategooriasse: traditsiooniline, moodne ja kultuurne. Igas kategoorias valiti küll oma parim, ent kohtunikud valisid ka üldvõitja ning teise ja kolmanda koha.

Rõivaid hindasid kuulsad kohtunikud: Charm Weddingsi omanikud ja võistluste ühed korraldajad Laura Gawne ja Susan Bain, Monte Durham saatest «Say Yes to the Dress: Atlanta», ja Zanna Roberts Rassi, Ameerika Marie Claire'i moetoimetaja, kirjutab Metro.