Märka, mõista ja lahenda: eelmiste suhete traumad, mis uude suhtesse kaasa hiilivad

See ülitundlikkus aktiveerub igal juhul ja paratamatult ka olukordades, kus sündmuste käik uut traumat kaasa ei too. Selline valvsus on meisse kodeeritud. Psühholoogid kutsuvad seda võitle-või-põgene reaktsiooniks: olukorras, kus tajume enda heaolule ohtu, ei analüüsi me situatsiooni põhjalikult, sest ellujäämine võib olla sekundi murdosa küsimus. Mõnel juhul võib see tähendada ka mingile olukorrale üle reageerimist, kuid kui tegemist on elu ja surma küsimusega, on parem üle pingutada.

Sarnane reaktsioon vallandub meis ka suhetes; eriti, kui oleme varasemalt üle elanud füüsiliselt või emotsionaalselt traumeeriva suhte. Sellisel juhul hakkame tahtmatult erilise tähelepanuga märkama vihjeid teise käitumises, mis annavad mõista, et trauma kordus on lähedal. Tegelikkuses ei pruugi see muidugi tõsi olla, kuid ellujäämisinstinki põhiselt oleme selleks juba ette valmis. See võib kaasa tuua omapoolse negatiivse reaktsiooni tajutud ohuallikale ning tekitada ka arusaamatu olukorra teisele inimesele, kes meile halba ei tahtnud ja seetõttu meie järsku reaktsiooni ei mõista.

Psühholoog Jill P. Weber toob välja neli olukorda, mille abil hinnata, kas varasemas suhtes kogetud trauma mõjutab sind ka praeguses suhtes, ja pakub ka lahendusi.

Kui sinu eelmine partner sind pettis, võid sattuda paanikasse, kui sa oma uut partnerit kuidagi kätte ei saa. Saadad maniakaalselt sõnumeid, püüad helistada, sotsiaalmeedias kätte saada - kõik, et tema asukohta ja tegevust teada saada. Selle asemel, et end asjatult vaevata (asjatult sellepärast, et paaniline ühenduse otsimine ei tee muud kui ainult suurendab su paanikat), astu samm tagasi ja tegele hoopis selle valuga, mida eelmine suhe sulle põhjustas. Räägi oma partnerile, kuidas sinu usaldust kuritarvitati ning mida sa vajad teievahelises suhtes enda turvaliselt tundmiseks. Samuti anna mõista, et tegeled eelmise suhte tekitatud valust ülesaamisega.

Kui sinu eelmine partner oli kontrolliv ja domineeriv, võid närvi minna, kui su uus partner ütleb sulle, mida teha või kuhu minna. Su partner ei mõtlegi sinu kontrollimisest, vaid avaldab lihtsalt arvamust. Varasem kogemus toob aga taas välja võitle-või-põgene reaktsiooni. Võib-olla hakkad sa partnerit ignoreerima. Võib-olla võtab halvav hirm sind üle. Sellisel juhul püüa partnerile selgitada, kuidas selline asi sind reageerima paneb ja miks kontrolli kontseptsioon sinu jaoks vastuvõetamatu on. Püüa partneri süüdistamise asemel teda olukorda mõistma panna ning proovige omavahel leida suhtlusviisid, mis on esitluse poolest vähem kontrollivad ega vallanda sinus negatiivset reaktsiooni.

Kui sinu eelmine partner ahistas sind vaimselt, on ülereageerimine uues suhtes kiire tulema. Sinu uus partner ehk lihtsalt väljendab tavalisel moel oma tundeid millegi suhtes, aga sinul tekib nurkasurutud tunne. Eelmine suhe võis sinus arendada hirmu oma partneri pahandamise ees ning mõtegi vaidlusest halvab sind täielikult. Püüa aga märgata, mil moel sinu partner oma pahameelt väljendab ja püüa leida erinevusi: kas ta püüab arvestada ka sinu tunnetega? Kas ta näeb sinus ka vaidlusest hoolimata head? Pea meeles, et kõigil paaridel tuleb ette tülisid ning isegi ärritatuna saab lahendada probleemi ilma suurema kriisita.