Kim Kardashiani mõtlemapanevad tsitaadid privaatsusest ja sotsiaalmeediast

8. oktoobril toimus Armeenia pealinnas Jerevanis 23. infotehnoloogia-teemaline maailmakongress, kus ühe peaesinejana võttis sõna ka Kim Kardashian, kes rääkis, mismoodi on lapsevanemaks saamine mõjutanud tema suhtumist sotsiaalmeediasse.

Kui Kim ise on oma fännidega vägagi avatud olnud, siis tunnistab ta, et oma lapsi ta niimoodi eksponeerida ei soovi ja püüab nende elu pisut tavapärasemana hoida.

«Alguses ma ei mõistnud, mida privaatsus üldse tähendab. Minu jaoks oli täiesti okei, et inimesed teavad minust iga detaili. Kui aga saad vanemaks ja saad lapsed, mõistad, et tegelikult hindad privaatsust ning ka mina olen ümber mõelnud, mida ja kuidas jagada.»

2016. aasta oktoobris tungisid relvastatud mehed Kardashiani hotellituppa Pariisis, sidusid ta relva ähvardusel kinni ning varastasid temalt väärtuslikud ehted. See sündmus pani teda sotsiaalmeedia ohutuse üle tõsiselt järgi mõtlema.

«Kindlasti on olemas selline asi nagu ülejagamine. Eriti rääkides turvalisusest… kui sind jälgivad loendamatud silmapaarid. Õppisin omast kogemusest, et liigne jagamine on kohati lausa eluohtlik.»

Kim on oma kogemusest väga ausalt rääkinud ning tunnistanud, et sündmus muutis teda. Ta tunneb end väga õnnistatuna, et selle üle elas. Röövi üleelamine ei pannud teda oma tegemiste jagamisest sotsiaalmeedias täielikult loobuma, kuid nüüd mõtleb ta enne postitamist oma tegevuse rohkem läbi. Näiteks postitab Kim tihti pilte oma pere ühistest ettevõtmisest, kuid pildid ja info paneb ta üles hilinemisega, et keegi tema peret reaalajas jälitada ei saaks.

«Nüüd, kui mul on lapsed, olen väga ettevaatlik. Siiski jään ka avameelseks, sest see on minu signatuur. Sa saad olla privaatne, aga samal ka jagada oma tegevusi nii, et sotsiaalmeedia ei kasutaks su elu lihtsalt ära. Sa pead leidma tasakaalu.»