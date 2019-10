Üksi või üksik: kuidas sotsiaalsele survele allumine hoiab sind eneseteostusest eemal

Suhtestaatus on kohati nagu avalik ettevõte: kõigil on vaja teada, mis ja millal ja kuidas ning vahel jääb mulje, et suhtes olemine on rohkem sellest väljaspool olevate inimeste jaoks kui iseendale. Iseenesest ei ole siin midagi üllatavat: paariks hakkamine ja kooselu on traditsioon, nii on alati kombeks olnud. Suhtestaatuse teevad oma asjaks küll vanavanemad, vanemad ja ka sõbrad-tuttavad. Viimast vallalist sõpraderingis nöögitakse ikka, et kus siis sinu unelmate prints või printsess on, ning meedias elame kaasa avaliku elu paaride suhtemõõnadele ja -tõusudele ning sosinatele, keda kellega mis üritusel nähti.

Igal juhul on suhtes olemine või mitteolemine kõrvetav teema ning selle järjekindel käsitlemine tekitab teatava surve - tekib tunne, et kas või läbi tule ja vee ja vasktorude pead olema suhtes, et kellelgi sinu kohta midagi öelda ega arvata oleks. Lapsepõlves loetud muinasjutudki ju lõppesid sellega, et koos elati õnnelikult elu lõpuni. Just koos. Üksiolemises on midagi veidrat, mis on evolutsiooni seisukohalt ka täiesti mõistetav - inimene on ellu jäänud nn karjaloomana. Meie kauged esivanemadki elasid väikeste kommuunidega, sest ainult koos sai ellu jääda. Mõelda vaid, kui palju koostööd ja planeerimist nõudis mitmel mehel üheainsa mammuti küttimine. Mingil põhjusel rühmast eraldunud või välja heidetud üksikisikut ootas kõige tõenäolisemalt hukk. See ellujäämisinstinkt käib meiega kaasas ning käsikäes väljaspoolt tuleva survega olla kellegagi koos.

Siiski on olemas teatud tüüp inimesi, kes toimivad kõige paremini just üksi olles ja nende jaoks see ongi normaalsus. Üllataval kombel ei pruugi aga üksiolekut eelistav inimene mõistagi, et tema jaoks on just omapäi kõndimine «parim viis ellu jääda». Psühholoogid eristavad kolme tüüpi üksiku mõttelaadiga inimest. Tasub tähele panna, et selle all ei mõelda välistel põhjustel üksikuid inimesi, kes pingutustest hoolimata kaaslasi ei leia või kes mingil põhjusel on seltskonnast kõrvale jäetud. Siin kõne all olevad üksikud inimesed on üksikud hingelt, nad ei ole tõrjutud ega põlu all, neil on sõpru ja kallimaid, kuid nende parim potentsiaal avaldub üksioleku korral ja nad eelistavad ka ise viibida ja tegutseda just nimelt üksi.