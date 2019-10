Mood: talv muutub bordoopunaseks

Punane tema kõigis nüanssides on disainerite uus lemmik: New Yorgist kuni Londoni ja Pariisi šõudeni välja võis näha selliseid varjundeid nagu Merlot'-punane, tšillipipar, jõhvikas ja viigimari. Kõige südantsoojendavam neist on kahtlemata mahlakas bordoopunane. Tuleb küll tunnistada, et bordoopunane teeb comeback'i pea igal talvel. See pole muidugi ka ime — meenutab ju värv pragisevat kaminatuld, kuiva punaveini ja mahlakaid kastaneid.