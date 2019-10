10 viisi nautida reede õhtut ilma kodust lahkumata

Vali välja mõni naistekas, sea end mugavalt sisse ning unusta kõik muu. Miski ei juhi oma muredelt paremini tähelepanu kui kellegi teise - olgugi et fiktiivsed - mured.

Kui naistekad ei kõneta, vali välja mõni seriaal. Äkki on mõni lemmik pooleli jäänud? Ehk oled ammu tahtnud uut vaatama hakata? Millal siis veel, kui mitte oma vabal reede õhtul!

Sul on lõpuks aega rahulikult süüa teha. Võta ette see retsept, mis sind juba ammu ahvatleb, aga mille sooritamiseks sa veel aega leidnud pole ja naudi!

Ei viitsi kokata? Külmkapis olevad jäägid ei ahvatle? Pole hullu - nüüd on sul aega tõeliseks gurmee-elamuseks, nii et vali välja midagi head oma lemmikrestorani menüüst ja lase hea maitsta!

Ükski kokteil ei maitse paremini kui see, mida saad aeglaselt ja rahulikult nautida pärast pikka töönädalat.

Viska jalad sõna otseses mõttes seinale. Tee endale maniküüri. Valik on sinu ja õhtu kulgemise tempo on täiesti sinu enda teha.

Kui selja taga on töönädal, on tõenäoline, et sa pole jõudnud mõne sõbraga kõigest rääkida. Millal veel võimalust kasutada kui mitte teie mõlema vabal õhtul!