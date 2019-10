Vaata otse! «Roaldi retked: Kaksikutest surnumatjad Californias»

Sünd ja surm on eluringi lahutamatud osad. Ometi on surmast rääkimine ja isegi sellele mõtlemine paljude jaoks ebamugav, et mitte öelda tabuteema. Seda imetlusväärsem on, kui meie maise teekonna lõpust on teinud oma südameasja just noored inimesed.