4 asja, mis teevad viiruste elu raskeks

Pidurda gripi- ja külmetusviiruste tegevust õige õhuniiskusega! Jälgi, et kodus ei langeks õhuniiskus alla 50 protsendi. Seda saab hügromeetriga kontrollida.

Princetoni ülikooli uuringu kohaselt elavad viirused kuivas õhus kauem ja paljunevad paremini. «Peale selle kuivatab niiskusepuudus nina ja kurgu limaskesta, mis laseb omakorda viirustel palju kergemini kehasse jõuda,» selgitab väljaandele Freundin dr Jessica Männel Saksamaalt. Abiks on niisked rätikud küttekolde kohal või õhuniisutajad. Veelgi tõhusamalt saad ajada viirused laiali, kui lõhnastad tuba eeterlike õlidega. Ühe Prantsuse uuringu kohaselt kahaneb tänu eeterlike lõhnade aurustumisele erinevate ärritajate arv 30 minuti jooksul kahesaja kümnelt nelja peale. Pane 2 tilka eukalüpti, 1 tilk piparmündi ja 2 tilka mürdi eeterlikku õli lõhnalampi. Kasu võib olla ka antiviraalsetest ja antibakteriaalsetest ruumispreidest.

Treenitud keha tuleb viiruste rünnakuga paremini toime. «Kõige harvem nakatuvad need inimesed, kes teevad kaks kuni kolm korda nädalas 60 minutit sporti,» ütleb dr Männel. Alternatiivina võib iga päev 30 minutit jalutamas käia. Oluliselt rohkem treenida aga arsti ei soovita, kuna liiga karm treening hoopis nõrgestab meie vastupanuvõimet. Kui juba kurgus kriibib, siis tuleks treeningutes paus teha. Sama kehtib ka saunas käimise kohta. Profülaktika mõttes on üks kuni kaks korda nädalas hea, kuid akuutse nakkuse korral oleks see lihtsalt liiga kurnav.