Ebamugav olukord: mida teha, kui sa ei vasta teise tunnetele

On sul kunagi olnud mõni selline sõber, kelle osas kahtlustad, et tema tunded sinu vastu ei ole üleni platoonilised? Selline sõber, kes püüab sind igal võimalusel puudutada või venitab näiteks kallistustega. Selline sõber, kes kutsub sind alati kohvile või teeb sulle kingitusi. Selline sõber, kes viskab nalja, et te peaksite paariks hakkama. Kui neid märke aina koguneb ja sulle hiilib hinge aimdus, et tunneteavaldus ei ole kaugel, aga sina nendele tunnetele ei vasta, siis tekibki murekoht: kuidas käituda, kui sulle see sõber samal viisil ei meeldi? Sellise olukorraga ei ole just mugav toime tulla, aga vähemalt on võimalik teha seda taktitundeliselt.

Esiteks on oluline meeles pidada, et lihtsalt sellepärast, et sina meeldid kellelegi, ei tähenda, et sina oled kohustatud sama tundma. Teiseks on täiesti võimalik ja aktsepteeritav seda ausalt ning heatahtlikult väljendada. Psühholoog Jessica Smedly soovitab sellises olukorras väljendada tänu sõbra aususe eest, kuid selgelt ja arusaadavalt lisada, et sina pole temast vastu huvitatud.

«Mida selgesõnalisem sa ise kohe oled, seda lihtsam on kehtestada piire. Väga lihtne on inimesele pahaks panna tüütut järjekindlust, kui ise pole esimesel võimalusel oma huvipuudust selgeks teinud,» selgitab Smedly.

Kui sa sõbra tunnetele ei vasta, kuid tahad siiralt, et sõprus jätkuks, saad selle oma vastusesse põimida. Seega selle asemel, et öelda, mida sa ei tunne, ütle, mida sa tunned ja kuidas sulle meeldib teie sõprus ja sa soovid, et see jätkuks. Kui te pole väga lähedased, saad öelda ka, et sooviksid enne teda lähemalt tundma õppida, aga platooniliselt.

«Teiste inimeste tunnetega tuleb peenetundeliselt ümber käia,» õpetab professionaalne kosjasobitaja Julie Wadley.

Romantiliste tunnete tõrjumisel osutub väga kõnekaks see, kuidas sinu sõber äraütlemisele reageerib. Kui nad on vaimselt küpsed ja hindavad sind inimesena, siis saate selle teema omavahel kenasti lahendatud ja sellest edasi liikuda. Kui nad aga äraütlemisest hoolimata sind taga ajama jäävad ega piiridest kinni pea, ei ole see ka sõpruse säästmist väärt. Õnneks on lahendusi ka juhuks, kui sõber ei tee tunnete tõrjumisest kuulmagi.

«Kui ta ei jäta sind rahule hoolimata isegi korduvast äraütlemisest, siis püüa teie vahele mingisugune distants luua, kas või mõneks ajaks,» soovitab Wadley. Samuti võid julgelt öelda, et ei soovi sõprust jätkata.

«Sedagi tuleb teha lugupidavalt, kuid endale kindlaks jäädes. Ütle talle, mis sinus ebamugavust tekitab ja miks sõprus enam ei toimiks,» õpetab Smedly.

Kuna mõnikord võib tunnete tõrjumine tuua kaasa potentsiaalse riskikäitumise, siis ära kindlasti karda abi otsida, kui teise poole tähelepanuavaldused sinus kõhedust tekitama hakkavad.

Samuti arvesta, et mõnikord tahab tundeid avaldanud sõber ise teie sõpruse lõpetada, kui sa tema tunnetele ei vasta.

«Vahel on tunded nii suured, et inimene lihtsalt ei suuda ainult sõbrad edasi olla. Nende soovi tuleb isetult mõista ja austada,» sõnab Smedly.