4 armsat sõnumit partnerile, kui teid lahutab kaugsuhe

Kaugsuhte toimima panek on keeruline ja nõuab vaeva, kuid ka siin peitub lihtsuses võlu, sest sidet partneriga saab toita kõigest lühikeste sõnumitega. Psühholoog Sam Owen soovitab oma partnerile lühikesi, kuid tähendusrikkaid tekstsõnumeid saata iga päev, lisaks juba kokku lepitud nädalastele videokõnedele.

«Tekstsõnumid on hea ja lihtne viis, kuidas omavahel ühenduses püsida isegi siis, kui teil pole võimalik kogu päeva vältel üksteisega rääkida. See on sama oluline, kui võtta aega video- või telefonikõne jaoks, et keegi kuskile kiirustama ei peaks ning te rahulikult omavahel muljetada saaksite,» soovitab Owen.

Anna partnerile teada, kui väga igatsed kaisutamist

Üks suuremaid igatsuse allikaid kaugsuhtes tulebki peale just füüsilise läheduse puudumisest. Kuigi parasjagu ei saa te koos teki alla pugeda, on siiski mõlema jaoks südantsoojendav, kui oma igatsusest teada annad. Isegi kui viibite erinevates ajatsoonides, on sinu partneril tõeliselt tore lugeda, et tahad tema käte vahel olla.

Avalda armastust

Kuigi olete üksteisele juba armastust avaldanud, on selle lihtsa sõnumi lugemine üksteisest eemaloleku ajal tohutult tähendusrikas. See annab partnerile märku, et vahemaast hoolimata ei ole sinu tunded kuskile kadumas.

Külasta teie lemmikkohta ja saada talle pilt

Kindlasti on teil mõni lemmikrestoran või selline koht, mis teie suhtes väga oluliseks on saanud. Külasta seda paika ning saada talle humoorikas või armas pilt ja kirjelda, kuidas see koht ei ole temata üldse sama.

Ole spetsiifiline

Muidugi igatsed oma partnerit, kuid pidevalt selle väljendamine muutub mingil hetkel tuimaks. Selle asemel väljenda hoopis, mida sa täpselt oma partneri juures igatsed: olgu selleks näiteks tema naeratus või lõhn, või hoopis see, kuidas te koos hommikukohvi kõrvale huumorisaateid vaatasite. See hoiab teie kaugsuhtluse põneva ja värskena.